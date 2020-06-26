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Ashburn, VA
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44476 LIVONIA TERRACE
Last updated May 29 2019 at 10:15 AM

44476 LIVONIA TERRACE

44476 Livonia Terrace · No Longer Available
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Location

44476 Livonia Terrace, Ashburn, VA 20147
Ashburn Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL END UNIT TOWN HOME IN A 55+ ACTIVE ADULT COMMUNITY IN THE HEART OF ASHBURN VILLAGE (ONE PERSON REQUIRED TO BE 55 OR OLDER)...THREE BEDROOMS, TWO FULL AND TWO HALF BATHROOMS WITH FINISHED ONE CAR GARAGE...HARDWOOD FLOORS IN LIVING AND DINING AREA WITH A THREE SIDE GAS FIREPLACE...TWO STORY CEILINGS IN LIVING AND DINING AREA...THIS HOUSE FEATURES A LARGE MAIN LEVEL MASTER BEDROOM...MASTER BATHROOM HAS SEPARATE TUB AND SHOWER, SEPARATE VANITIES...GENEROUS SIZED BREAKFAST AREA IN THE KITCHEN...KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS AND ISLAND...FOR YOUR QUIET RELAXING PRIVACY A PATIO WITH REAR FENCED YARD...UPPER LEVEL HAS TWO BEDROOMS AND A FULL BATHROOM... A LARGE LOFT AND BIG FINISHED CLOSET / STORAGE SPACE...FULLY FINISHED BASEMENT WITH LARGE STORAGE AREA...CLOSE TO SHOPPING, GROCERY, RT 7, RT 28, DULLES MALL, DULLES AIRPORT.....

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 44476 LIVONIA TERRACE have any available units?
44476 LIVONIA TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 44476 LIVONIA TERRACE have?
Some of 44476 LIVONIA TERRACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 44476 LIVONIA TERRACE currently offering any rent specials?
44476 LIVONIA TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 44476 LIVONIA TERRACE pet-friendly?
No, 44476 LIVONIA TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ashburn.
Does 44476 LIVONIA TERRACE offer parking?
Yes, 44476 LIVONIA TERRACE offers parking.
Does 44476 LIVONIA TERRACE have units with washers and dryers?
Yes, 44476 LIVONIA TERRACE offers units with in unit laundry.
Does 44476 LIVONIA TERRACE have a pool?
No, 44476 LIVONIA TERRACE does not have a pool.
Does 44476 LIVONIA TERRACE have accessible units?
No, 44476 LIVONIA TERRACE does not have accessible units.
Does 44476 LIVONIA TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 44476 LIVONIA TERRACE has units with dishwashers.
Does 44476 LIVONIA TERRACE have units with air conditioning?
No, 44476 LIVONIA TERRACE does not have units with air conditioning.
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