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Ashburn, VA
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21395 KEANE COURT
Last updated October 2 2019 at 8:59 PM

21395 KEANE COURT

21395 Keane Court · No Longer Available
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Location

21395 Keane Court, Ashburn, VA 20147

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
fireplace
carpet
oven
Unit Amenities
carpet
fireplace
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21395 KEANE COURT have any available units?
21395 KEANE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 21395 KEANE COURT have?
Some of 21395 KEANE COURT's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21395 KEANE COURT currently offering any rent specials?
21395 KEANE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 21395 KEANE COURT pet-friendly?
Yes, 21395 KEANE COURT is pet friendly.
Does 21395 KEANE COURT offer parking?
Yes, 21395 KEANE COURT offers parking.
Does 21395 KEANE COURT have units with washers and dryers?
No, 21395 KEANE COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 21395 KEANE COURT have a pool?
No, 21395 KEANE COURT does not have a pool.
Does 21395 KEANE COURT have accessible units?
No, 21395 KEANE COURT does not have accessible units.
Does 21395 KEANE COURT have units with dishwashers?
No, 21395 KEANE COURT does not have units with dishwashers.
Does 21395 KEANE COURT have units with air conditioning?
No, 21395 KEANE COURT does not have units with air conditioning.
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