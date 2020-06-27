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Ashburn, VA
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20647 Oakencroft Ct
Last updated September 12 2019 at 10:14 AM

20647 Oakencroft Ct

20647 Oakencroft Court · No Longer Available
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Location

20647 Oakencroft Court, Ashburn, VA 20147
Ashburn Farm

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
carpet
Unit Amenities
carpet
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
Beautiful 4BR/3.5BA Home in Ashburn Farm - Open House - 8/18/19 - 2pm - 2:30pm - OPEN HOUSE
Sunday August 18, 2019
2 pm - 2:30 pm

THIS WELL KEPT 4 BR, 3.5 BA HOME LOCATED IN SOUGHT AFTER ASHBURN FARM NEIGHBORHOOD; 3166 SQ FT OF LIVING SPACE ON 3 FINISHED LEVELS; HARDWOOD FLOORS; GRANITE COUNTERS; VAULTED CEILINGS; NEW CARPET IN BR''S; LUXURY MASTER BATH W/ SEPARATE TUB & SHOWER; LARGE BACK YARD W/ HUGE SCREENED IN PORCH; STONE BRIDGE HIGH SCHOOL; NEW PAINT AND CARPETS; CUL-DE-SAC LOT

Professionally Managed by:

Thos. D. Walsh, Inc., Realtors
3628 12th St NE
Washington, DC 20017
202-237-8488
EHO

(RLNE1880509)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20647 Oakencroft Ct have any available units?
20647 Oakencroft Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 20647 Oakencroft Ct have?
Some of 20647 Oakencroft Ct's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20647 Oakencroft Ct currently offering any rent specials?
20647 Oakencroft Ct is not currently offering any rent specials.
Is 20647 Oakencroft Ct pet-friendly?
No, 20647 Oakencroft Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ashburn.
Does 20647 Oakencroft Ct offer parking?
No, 20647 Oakencroft Ct does not offer parking.
Does 20647 Oakencroft Ct have units with washers and dryers?
No, 20647 Oakencroft Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 20647 Oakencroft Ct have a pool?
No, 20647 Oakencroft Ct does not have a pool.
Does 20647 Oakencroft Ct have accessible units?
No, 20647 Oakencroft Ct does not have accessible units.
Does 20647 Oakencroft Ct have units with dishwashers?
No, 20647 Oakencroft Ct does not have units with dishwashers.
Does 20647 Oakencroft Ct have units with air conditioning?
No, 20647 Oakencroft Ct does not have units with air conditioning.
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