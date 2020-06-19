All apartments in Travis County
Find more places like 702 Hidatas CV.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Travis County, TX
/
702 Hidatas CV
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

702 Hidatas CV

702 Hidatas Cove · No Longer Available
Report This Listing

Location

702 Hidatas Cove, Travis County, TX 78748

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
garage
NEW REMODEL ON HOME*NEW INTERIOR PAINT*NEW FLOORING*NEW KITCHEN W/ GRANITE & STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING THE REFRIGERATOR*NEW LIGHTING*NEW FIXTURES*NEW TOILETS*COMBINATION FORMAL LIVING/DINING*KITCHEN IS OPEN TO THE BREAKFAST AND SECOND LIVING ROOM WITH FIREPLACE*ALL BEDROOMS ARE LOCATED UPSTAIRS*MASTER HAS SEP TUB/SHOWER*LARGE FENCED YARD*CULDESAC LOT*2 CAR GARAGE W/OPENERS*HOUSE SHOWS VERY WELL*WALKING DISTANCE TO MARY MOORE SEAWRIGHT PARK, SHORT DRIVE TO HEB AND SOUTHPARK MEADOWS*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 702 Hidatas CV have any available units?
702 Hidatas CV doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Travis County, TX.
What amenities does 702 Hidatas CV have?
Some of 702 Hidatas CV's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 702 Hidatas CV currently offering any rent specials?
702 Hidatas CV is not currently offering any rent specials.
Is 702 Hidatas CV pet-friendly?
No, 702 Hidatas CV is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Travis County.
Does 702 Hidatas CV offer parking?
Yes, 702 Hidatas CV offers parking.
Does 702 Hidatas CV have units with washers and dryers?
No, 702 Hidatas CV does not offer units with in unit laundry.
Does 702 Hidatas CV have a pool?
No, 702 Hidatas CV does not have a pool.
Does 702 Hidatas CV have accessible units?
No, 702 Hidatas CV does not have accessible units.
Does 702 Hidatas CV have units with dishwashers?
Yes, 702 Hidatas CV has units with dishwashers.
Does 702 Hidatas CV have units with air conditioning?
No, 702 Hidatas CV does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
What Parents Should Look for in an Apartment
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
Renting vs Buying an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Arnold
1621 E 6th St
Austin, TX 78702
Avanti Hills at the Galleria
12601 Bee Cave Pkwy
Bee Cave, TX 78738
West Lynn Quarter
807 W Lynn
Austin, TX 78703
The Aspect
4900 E Oltorf St
Austin, TX 78741
Valley View
6701 Silvermine Dr
Austin, TX 78736
Lenox Ridge
3001 Scofield Ridge Parkway
Austin, TX 78727
Belara Austin
1500 Crossing Pl
Austin, TX 78741
Lantana Ridge
6636 W William Cannon Dr
Austin, TX 78735

Similar Pages

Williamson County Apartments
Bexar County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

San Antonio, TXAustin, TXRound Rock, TXKilleen, TXNew Braunfels, TXPflugerville, TXCedar Park, TXGeorgetown, TXSan Marcos, TXTemple, TXLeander, TXKyle, TX
Universal City, TXSeguin, TXCopperas Cove, TXLive Oak, TXBoerne, TXWells Branch, TXLago Vista, TXLakeway, TXTaylor, TXManor, TXBrushy Creek, TXHutto, TX
Bee Cave, TXBarton Creek, TXBuda, TXHornsby Bend, TXBastrop, TXWimberley, TXCanyon Lake, TXBurnet, TXMarble Falls, TXLockhart, TXHorseshoe Bay, TXKingsland, TX

Apartments Near Colleges

Central Texas CollegeHuston-Tillotson University
Our Lady of the Lake UniversitySaint Edward's University
Texas Lutheran University