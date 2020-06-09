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The Colony, TX
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4813 Strickland Avenue
Last updated February 22 2020 at 2:59 AM

4813 Strickland Avenue

4813 Strickland Avenue · No Longer Available
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Location

4813 Strickland Avenue, The Colony, TX 75056

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
VERY SPACIOUS, UPDATED AND BEAUTIFUL TWO LARGE LIVING AND TWO EATING AREA HOME. INTERIOR PAINTED WITH MATCHING CERAMIC TILE FLOORING THROUGH LIVING AREAS, KITCHEN AND BATHS. NEW KITCHEN CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS AND BACK SPLASH. NEW KITCHEN APPLIANCES CEILING FANS IN EACH BEDROOM WITH NEW WINDOW BLINDS. BATHS HAVE CERAMIC SHOWERS WITH NEW VANITIES AND COMMODES. TENANTS MUST HAVE GOOD RENTAL HISTORY, GOOD CREDIT. SEE TRANSACTION DESK FOR APPLICATION PROCESS. LIABILITY INSURANCE DUE BEFORE MOVE IN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4813 Strickland Avenue have any available units?
4813 Strickland Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in The Colony, TX.
How much is rent in The Colony, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly The Colony Rent Report.
What amenities does 4813 Strickland Avenue have?
Some of 4813 Strickland Avenue's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4813 Strickland Avenue currently offering any rent specials?
4813 Strickland Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4813 Strickland Avenue pet-friendly?
No, 4813 Strickland Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Colony.
Does 4813 Strickland Avenue offer parking?
Yes, 4813 Strickland Avenue offers parking.
Does 4813 Strickland Avenue have units with washers and dryers?
No, 4813 Strickland Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4813 Strickland Avenue have a pool?
No, 4813 Strickland Avenue does not have a pool.
Does 4813 Strickland Avenue have accessible units?
No, 4813 Strickland Avenue does not have accessible units.
Does 4813 Strickland Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4813 Strickland Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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