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North Richland Hills, TX
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9279 Meandering Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9279 Meandering Drive

9279 Meandering Drive · No Longer Available
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Location

9279 Meandering Drive, North Richland Hills, TX 76182

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9279 Meandering Drive have any available units?
9279 Meandering Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Richland Hills, TX.
How much is rent in North Richland Hills, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly North Richland Hills Rent Report.
What amenities does 9279 Meandering Drive have?
Some of 9279 Meandering Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9279 Meandering Drive currently offering any rent specials?
9279 Meandering Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9279 Meandering Drive pet-friendly?
No, 9279 Meandering Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Richland Hills.
Does 9279 Meandering Drive offer parking?
Yes, 9279 Meandering Drive offers parking.
Does 9279 Meandering Drive have units with washers and dryers?
Yes, 9279 Meandering Drive offers units with in unit laundry.
Does 9279 Meandering Drive have a pool?
No, 9279 Meandering Drive does not have a pool.
Does 9279 Meandering Drive have accessible units?
No, 9279 Meandering Drive does not have accessible units.
Does 9279 Meandering Drive have units with dishwashers?
Yes, 9279 Meandering Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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