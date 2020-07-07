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Mesquite, TX
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2707 JUDY Drive
Last updated June 9 2020 at 10:19 AM

2707 JUDY Drive

2707 Judy Drive · No Longer Available
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Location

2707 Judy Drive, Mesquite, TX 75149

Amenities

dishwasher
garage
stainless steel
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
accepts section 8
parking
garage
THIS HOUSE HAS A GREAT ROOM WITH A FIREPLACE, ADJACENT TO A BIG OPEN KITCHEN WHICH HAS A SIDE BY SIDE STAINLESS STEEL REFRIGERATOR, MICROWAVE AND STOVE INCLUDING A LARGE PANTRY. THREE SPACIOUS BEDROOMS WITH CEILING FANS AND THE BATHROOM HAS DOUBLE VANITIES, A STAND ALONE SEPARATE SHOWER AND A TUB WITH A SHOWER! THIS HOME INCLUDES AN OVER SIZED DOUBLE CAR GARAGE AND THREE WOOD FENCED YARDS. WITHIN WALKING DISTANCE TO WESTOVER PARK! EASY ACCESS TO HWY 80, I-30 AND 635 AND WITHIN WALKING DISTANCE TO RUGEL ELEMENTARY SCHOOL. SECTION 8 HOUSING CONSIDERED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2707 JUDY Drive have any available units?
2707 JUDY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesquite, TX.
How much is rent in Mesquite, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesquite Rent Report.
What amenities does 2707 JUDY Drive have?
Some of 2707 JUDY Drive's amenities include dishwasher, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2707 JUDY Drive currently offering any rent specials?
2707 JUDY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2707 JUDY Drive pet-friendly?
No, 2707 JUDY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesquite.
Does 2707 JUDY Drive offer parking?
Yes, 2707 JUDY Drive offers parking.
Does 2707 JUDY Drive have units with washers and dryers?
No, 2707 JUDY Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2707 JUDY Drive have a pool?
No, 2707 JUDY Drive does not have a pool.
Does 2707 JUDY Drive have accessible units?
No, 2707 JUDY Drive does not have accessible units.
Does 2707 JUDY Drive have units with dishwashers?
Yes, 2707 JUDY Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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