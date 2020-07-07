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1428 Regent Street
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1428 Regent Street

1428 Regent Street · No Longer Available
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Location

1428 Regent Street, Mesquite, TX 75149

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
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recently renovated
Property Amenities
parking
garage
NICE LARGE TWO STORY HOME, LIVING AREA WITH VAULTED CEILINGS, DINING AREA, LARGE KITCHEN WITH BRK. AREA. MASTER IS DOWN AND TW0 BEDROOMS UP PLUS A LOFT AREA. ( MAKES NICE OFFICE).GRANITE COUNTER TOPS, NEW APPLIANCES... TWO CAR GARAGE... FENCED YARD....MUST HAVE GOOD RENTAL...PLEASE USE TAR APP....OUR APP FEE IS 40.00 PER PERSON OVER 18...MUST HAVE THE DEPOSIT WITH THE APP...CERTIFIED FUNDS....PAYABLE TO SIGNATURE LEASING....BRING TO OUR OFFICE...EMAIL AGENT IF YOU HAVE ANY QUESTIONS....

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1428 Regent Street have any available units?
1428 Regent Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesquite, TX.
How much is rent in Mesquite, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesquite Rent Report.
What amenities does 1428 Regent Street have?
Some of 1428 Regent Street's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1428 Regent Street currently offering any rent specials?
1428 Regent Street is not currently offering any rent specials.
Is 1428 Regent Street pet-friendly?
No, 1428 Regent Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesquite.
Does 1428 Regent Street offer parking?
Yes, 1428 Regent Street offers parking.
Does 1428 Regent Street have units with washers and dryers?
No, 1428 Regent Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1428 Regent Street have a pool?
No, 1428 Regent Street does not have a pool.
Does 1428 Regent Street have accessible units?
No, 1428 Regent Street does not have accessible units.
Does 1428 Regent Street have units with dishwashers?
Yes, 1428 Regent Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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