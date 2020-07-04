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McKinney, TX
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7505 Dalton Drive
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7505 Dalton Drive

7505 Dalton Drive · No Longer Available
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Location

7505 Dalton Drive, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
media room
RECENT WOOD FLOORS, CARPET & INTERIOR PAINT WITH THIS SPACIOUS HOME IN STONEBRIDGE RANCH! FAMILY ROOM HAS WOOD FLOORS, SOARING CEILINGS, & GAS LOG FIREPLACE & OPENS TO BREAKFAST NOOK & GRANITE KITCHEN WITH TILED FLOORS, 42-IN CABINETS, & BUILT-IN APPLIANCES. LARGE MASTER SUITE DOWN HAS 2 WALK-IN CLOSETS, SEPERATE VANITIES, GARDEN TUB & SEPERATE SHOWER. UPSTAIRS ARE 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHS, GAME & MEDIA ROOMS. NICE VIEW OF POND & FOUNTAIN ACROSS THE STREET. EXCEPTIONAL MCKINNEY ISD CAMPUSES, SHOPPING AND RESTAURANTS NEARBY. EASY ACCESS TO CUSTER ROAD, ELDORADO PKWY, US 380, & SH 121. PROFESSIONALLY, LOCALLY MANAGED PROPERTY & VERY WELL MAINTAINED. LANDLORD PAYS HOA DUES & HOME INCLUDES STONEBRIDGE AMENTIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7505 Dalton Drive have any available units?
7505 Dalton Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 7505 Dalton Drive have?
Some of 7505 Dalton Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7505 Dalton Drive currently offering any rent specials?
7505 Dalton Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7505 Dalton Drive pet-friendly?
No, 7505 Dalton Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 7505 Dalton Drive offer parking?
Yes, 7505 Dalton Drive offers parking.
Does 7505 Dalton Drive have units with washers and dryers?
No, 7505 Dalton Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7505 Dalton Drive have a pool?
No, 7505 Dalton Drive does not have a pool.
Does 7505 Dalton Drive have accessible units?
No, 7505 Dalton Drive does not have accessible units.
Does 7505 Dalton Drive have units with dishwashers?
Yes, 7505 Dalton Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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