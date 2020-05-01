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McKinney, TX
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5232 Stone Brooke Crossing
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5232 Stone Brooke Crossing

5232 Stone Brooke Crossing · No Longer Available
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Location

5232 Stone Brooke Crossing, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5232 Stone Brooke Crossing have any available units?
5232 Stone Brooke Crossing doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 5232 Stone Brooke Crossing have?
Some of 5232 Stone Brooke Crossing's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5232 Stone Brooke Crossing currently offering any rent specials?
5232 Stone Brooke Crossing is not currently offering any rent specials.
Is 5232 Stone Brooke Crossing pet-friendly?
No, 5232 Stone Brooke Crossing is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 5232 Stone Brooke Crossing offer parking?
Yes, 5232 Stone Brooke Crossing offers parking.
Does 5232 Stone Brooke Crossing have units with washers and dryers?
No, 5232 Stone Brooke Crossing does not offer units with in unit laundry.
Does 5232 Stone Brooke Crossing have a pool?
Yes, 5232 Stone Brooke Crossing has a pool.
Does 5232 Stone Brooke Crossing have accessible units?
No, 5232 Stone Brooke Crossing does not have accessible units.
Does 5232 Stone Brooke Crossing have units with dishwashers?
Yes, 5232 Stone Brooke Crossing has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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