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McKinney, TX
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509 Oak Point Drive
Last updated February 22 2020 at 3:00 AM

509 Oak Point Drive

509 Oak Point Dr · No Longer Available
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Location

509 Oak Point Dr, McKinney, TX 75071

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 509 Oak Point Drive have any available units?
509 Oak Point Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 509 Oak Point Drive have?
Some of 509 Oak Point Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 509 Oak Point Drive currently offering any rent specials?
509 Oak Point Drive is not currently offering any rent specials.
Is 509 Oak Point Drive pet-friendly?
No, 509 Oak Point Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 509 Oak Point Drive offer parking?
Yes, 509 Oak Point Drive offers parking.
Does 509 Oak Point Drive have units with washers and dryers?
No, 509 Oak Point Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 509 Oak Point Drive have a pool?
No, 509 Oak Point Drive does not have a pool.
Does 509 Oak Point Drive have accessible units?
No, 509 Oak Point Drive does not have accessible units.
Does 509 Oak Point Drive have units with dishwashers?
Yes, 509 Oak Point Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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