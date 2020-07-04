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4604 SANTA CRUZ Lane
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4604 SANTA CRUZ Lane

4604 Santa Cruz Lane · No Longer Available
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Location

4604 Santa Cruz Lane, McKinney, TX 75070
Eldorado Heights

Amenities

dishwasher
fireplace
microwave
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4604 SANTA CRUZ Lane have any available units?
4604 SANTA CRUZ Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
Is 4604 SANTA CRUZ Lane currently offering any rent specials?
4604 SANTA CRUZ Lane is not currently offering any rent specials.
Is 4604 SANTA CRUZ Lane pet-friendly?
No, 4604 SANTA CRUZ Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 4604 SANTA CRUZ Lane offer parking?
No, 4604 SANTA CRUZ Lane does not offer parking.
Does 4604 SANTA CRUZ Lane have units with washers and dryers?
No, 4604 SANTA CRUZ Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 4604 SANTA CRUZ Lane have a pool?
No, 4604 SANTA CRUZ Lane does not have a pool.
Does 4604 SANTA CRUZ Lane have accessible units?
No, 4604 SANTA CRUZ Lane does not have accessible units.
Does 4604 SANTA CRUZ Lane have units with dishwashers?
Yes, 4604 SANTA CRUZ Lane has units with dishwashers.
Does 4604 SANTA CRUZ Lane have units with air conditioning?
No, 4604 SANTA CRUZ Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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