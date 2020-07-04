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McKinney, TX
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420 Byron Nelson Drive
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420 Byron Nelson Drive

420 Byron Nelson Drive · No Longer Available
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Location

420 Byron Nelson Drive, McKinney, TX 75070
Westridge

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 420 Byron Nelson Drive have any available units?
420 Byron Nelson Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 420 Byron Nelson Drive have?
Some of 420 Byron Nelson Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 420 Byron Nelson Drive currently offering any rent specials?
420 Byron Nelson Drive is not currently offering any rent specials.
Is 420 Byron Nelson Drive pet-friendly?
No, 420 Byron Nelson Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 420 Byron Nelson Drive offer parking?
Yes, 420 Byron Nelson Drive offers parking.
Does 420 Byron Nelson Drive have units with washers and dryers?
Yes, 420 Byron Nelson Drive offers units with in unit laundry.
Does 420 Byron Nelson Drive have a pool?
No, 420 Byron Nelson Drive does not have a pool.
Does 420 Byron Nelson Drive have accessible units?
No, 420 Byron Nelson Drive does not have accessible units.
Does 420 Byron Nelson Drive have units with dishwashers?
Yes, 420 Byron Nelson Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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