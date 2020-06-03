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3512 Provine Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3512 Provine Road

3512 Provine Road · No Longer Available
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Location

3512 Provine Road, McKinney, TX 75070
Hidden Creek

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
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12 MONTH LEASE WITH OPTION TO RENEW AT SAME RATE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3512 Provine Road have any available units?
3512 Provine Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 3512 Provine Road have?
Some of 3512 Provine Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3512 Provine Road currently offering any rent specials?
3512 Provine Road is not currently offering any rent specials.
Is 3512 Provine Road pet-friendly?
No, 3512 Provine Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 3512 Provine Road offer parking?
Yes, 3512 Provine Road offers parking.
Does 3512 Provine Road have units with washers and dryers?
Yes, 3512 Provine Road offers units with in unit laundry.
Does 3512 Provine Road have a pool?
Yes, 3512 Provine Road has a pool.
Does 3512 Provine Road have accessible units?
No, 3512 Provine Road does not have accessible units.
Does 3512 Provine Road have units with dishwashers?
Yes, 3512 Provine Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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