1709 Arbor Knot Drive

Unit Amenities carpet dishwasher garbage disposal microwave oven patio / balcony range walk in closets Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly parking garage

Available 08/01/20 Spacious 3 bed 3 full bath 2 car garage in Kyle - Property Id: 287935



Spacious home in beautiful Kyle, just 11 miles from Austin, walking distance to Tobias Elementary School, close to Wallace Middle, and Hays High Schools.

This home has a great open floor plan, 1 bedroom walk-in closet, 1 full bathroom downstairs with private entrance, 2 bedrooms walk-in closet, 2 full bathrooms, private balcony upstairs.

Apply before this special home is taken!

Text 808-353-1641 for requirements and more detail.

Amplia casa en la hermosa Kyle, a solo 11 millas de Austin, a poca distancia de la escuela primaria Tobias, cerca de Wallace Middle y de las escuelas secundarias Hays.

Esta casa tiene un excelente plano de planta abierto, vestidor de 1 habitación, 1 baño completo en la planta baja con entrada privada, vestidor de 2 habitaciones, 2 baños completos, balcón privado en la planta superior.

¡Solicite antes de que se lleve esta casa especial!

Texto 808-353-1641 para requisitos y más detalles.

