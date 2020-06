Amenities

Unit Amenities dishwasher range w/d hookup Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly playground pool

This is a Lease to Purchase home. Rent the home and get Credits to Owning!

Deposit $1830 (goes towards Down payment)

Rent $915

Pet $200 no pet rent

Application $35 (per person)

The home is available for move-in

Washer dryer connections. (Electric)

New dishwasher, new stove and floors. Utilities are not included.

Home will be ready to move December 1, 2019



254-634-4810 Bell



Our community is family oriented. Here at Stonegate Estates we have a pool and playground. All our homes come with washer/dryer connections as well. Please call or message me with any questions. For what you'll be paying you can be owning.



Este es un contrato de arrendamiento para comprar una casa. No solo un alquiler.

Depósito de $ 1830 (va hacia el anticipo)

Alquiler $ 915

Mascota $ 200 sin alquiler por mascota

Solicitud $ 35 (por persona)

La casa está disponible para mudarse

Conexiones para lavadora y secadora. (Eléctrico)

Lavavajillas nuevo, estufa y pisos nuevos. Las utilidades no están incluidas.

El hogar estará listo para mudarse lo antes posible



254-634-4810 Bell



