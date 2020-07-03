All apartments in Garland
Find more places like 409 Cliff Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Garland, TX
/
409 Cliff Drive
Last updated July 19 2019 at 12:01 AM

409 Cliff Drive

409 Cliff Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Garland
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

409 Cliff Drive, Garland, TX 75042
Westwood

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
FRESHLY PAINTED AND UPDATED 2 BEDROOMS, 1 BATH, LAMINATE IN LIVING, AND BEDROOMS, CEILING FANS IN ALL ROOMS, CENTRAL AC HEAT, CERAMIC TILED IN THE BATH, ENTRY, KITCHEN AND BREAKFAST AREA, FENCED IN COVERED PATIO, 2 COVERED PARKING WITH STORAGE, AND FENCED BACK YARD. COMES WITH REFRIGERATOR, STOVE, DISHWASHER. ON A BUS ROUTE AND LOCATED CLOSE TO DART BUS AND TRAIN DEPOT AND CLOSE TO GARLAND RICHLAND CAMPUS. TENANT PAYS $65 PER MONTH FOR WATER AND SEWER PAID TO LANDLORD. LEASING AGENT TO VERIFY ACCURACY OF INFORMATION FOR TENANT. NO PET, NO SECTION 8, AND LOCKING FOR OCCUPANCY ASAP.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 409 Cliff Drive have any available units?
409 Cliff Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garland, TX.
How much is rent in Garland, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garland Rent Report.
What amenities does 409 Cliff Drive have?
Some of 409 Cliff Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 409 Cliff Drive currently offering any rent specials?
409 Cliff Drive is not currently offering any rent specials.
Is 409 Cliff Drive pet-friendly?
No, 409 Cliff Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Garland.
Does 409 Cliff Drive offer parking?
Yes, 409 Cliff Drive offers parking.
Does 409 Cliff Drive have units with washers and dryers?
No, 409 Cliff Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 409 Cliff Drive have a pool?
No, 409 Cliff Drive does not have a pool.
Does 409 Cliff Drive have accessible units?
No, 409 Cliff Drive does not have accessible units.
Does 409 Cliff Drive have units with dishwashers?
Yes, 409 Cliff Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Helpful Articles
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Forest At Duck Creek
4328 Duck Creek Dr
Garland, TX 75043
Belmont At Duck Creek Apartments
6202 Duck Creek Dr
Garland, TX 75043
Gateway Place Apartments
782 Gatewood Rd
Garland, TX 75230
Berkshire Spring Creek
6305 N President George Bush Hwy
Garland, TX 75044
Parc at Garland
3401 Bobtown Rd
Garland, TX 75043
Alta Spring Creek
6310 Naaman Forest Blvd
Garland, TX 75044
Hubbards Ridge
4351 Point Blvd
Garland, TX 75043
Amberly Village
2735 N Garland Ave
Garland, TX 75040

Similar Pages

Garland 1 BedroomsGarland 2 Bedrooms
Garland Dog Friendly ApartmentsGarland Pet Friendly Places
Garland Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TX
Irving, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District