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Fort Worth, TX
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1049 Castle Top Drive
Last updated September 19 2019 at 2:32 AM

1049 Castle Top Drive

1049 Castle Top Drive · No Longer Available
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Location

1049 Castle Top Drive, Fort Worth, TX 76052
Sendera Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
FRESH INTERIOR PAINT. WONDERFUL OPEN FLOOR PLAN WITH DARK LAMINATE FLOORS IN LIVING, HALLS & BEDROOMS. LARGE LIVING ROOM WITH FIREPLACE & ART NICHES OVERLOOKING COVERED PATIO & FENCED BACKYARD. SPACIOUS DINING AREA FOR LARGE TABLE & OPEN KITCHEN WITH PANTRY, GRANITE COUNTERS, SS DISHWASHER, RANGE & BUILT-IN MICRO. SPLIT BEDROOMS FOR PRIVACY. MASTER BATH HAS TWO SINKS, TWO WALK-IN CLOSETS, GARDEN TUB & SEPARATE SHOWER. TWO CAR GARAGE WITH OPENER. WALK AROUND THE CORNER TO THE COMMUNITY POOL. SMALL NON-AGGRESSIVE BREED PET WITH OWNERS APPROVAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1049 Castle Top Drive have any available units?
1049 Castle Top Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 1049 Castle Top Drive have?
Some of 1049 Castle Top Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1049 Castle Top Drive currently offering any rent specials?
1049 Castle Top Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1049 Castle Top Drive pet-friendly?
Yes, 1049 Castle Top Drive is pet friendly.
Does 1049 Castle Top Drive offer parking?
Yes, 1049 Castle Top Drive offers parking.
Does 1049 Castle Top Drive have units with washers and dryers?
No, 1049 Castle Top Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1049 Castle Top Drive have a pool?
Yes, 1049 Castle Top Drive has a pool.
Does 1049 Castle Top Drive have accessible units?
No, 1049 Castle Top Drive does not have accessible units.
Does 1049 Castle Top Drive have units with dishwashers?
Yes, 1049 Castle Top Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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