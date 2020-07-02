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Denton, TX
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412 Pierce
Last updated October 9 2019 at 6:57 AM

412 Pierce

412 Pierce Street · No Longer Available
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Location

412 Pierce Street, Denton, TX 76201

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
microwave
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 412 Pierce have any available units?
412 Pierce doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 412 Pierce have?
Some of 412 Pierce's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 412 Pierce currently offering any rent specials?
412 Pierce is not currently offering any rent specials.
Is 412 Pierce pet-friendly?
No, 412 Pierce is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 412 Pierce offer parking?
Yes, 412 Pierce offers parking.
Does 412 Pierce have units with washers and dryers?
Yes, 412 Pierce offers units with in unit laundry.
Does 412 Pierce have a pool?
No, 412 Pierce does not have a pool.
Does 412 Pierce have accessible units?
No, 412 Pierce does not have accessible units.
Does 412 Pierce have units with dishwashers?
Yes, 412 Pierce has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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