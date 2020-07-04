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108 Bentwood Court
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108 Bentwood Court

108 Bentwood Ct · No Longer Available
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Location

108 Bentwood Ct, Denton, TX 76210

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
game room
media room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
game room
parking
garage
media room
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ALL INFORMATION, MEASUREMENTS AND SCHOOLS MUST BE VERIFIED BY BUYER AND OR BUYER'S AGENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 108 Bentwood Court have any available units?
108 Bentwood Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 108 Bentwood Court have?
Some of 108 Bentwood Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 108 Bentwood Court currently offering any rent specials?
108 Bentwood Court is not currently offering any rent specials.
Is 108 Bentwood Court pet-friendly?
No, 108 Bentwood Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 108 Bentwood Court offer parking?
Yes, 108 Bentwood Court offers parking.
Does 108 Bentwood Court have units with washers and dryers?
No, 108 Bentwood Court does not offer units with in unit laundry.
Does 108 Bentwood Court have a pool?
No, 108 Bentwood Court does not have a pool.
Does 108 Bentwood Court have accessible units?
No, 108 Bentwood Court does not have accessible units.
Does 108 Bentwood Court have units with dishwashers?
Yes, 108 Bentwood Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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