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4269 Comanche
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4269 Comanche

4269 Comanche Dr · No Longer Available
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Location

4269 Comanche Dr, Carrollton, TX 75010

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4269 Comanche have any available units?
4269 Comanche doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollton, TX.
How much is rent in Carrollton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Carrollton Rent Report.
What amenities does 4269 Comanche have?
Some of 4269 Comanche's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4269 Comanche currently offering any rent specials?
4269 Comanche is not currently offering any rent specials.
Is 4269 Comanche pet-friendly?
No, 4269 Comanche is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carrollton.
Does 4269 Comanche offer parking?
Yes, 4269 Comanche offers parking.
Does 4269 Comanche have units with washers and dryers?
No, 4269 Comanche does not offer units with in unit laundry.
Does 4269 Comanche have a pool?
No, 4269 Comanche does not have a pool.
Does 4269 Comanche have accessible units?
No, 4269 Comanche does not have accessible units.
Does 4269 Comanche have units with dishwashers?
Yes, 4269 Comanche has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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