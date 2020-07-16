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4849 STANTEEN DR
Last updated July 10 2020 at 1:52 AM

4849 STANTEEN DR

4849 Stanteen Drive · (210) 301-2081
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4849 Stanteen Drive, Bexar County, TX 78263

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,250

4 Bed · 4 Bath · 2967 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
media room
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4849 STANTEEN DR have any available units?
4849 STANTEEN DR has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4849 STANTEEN DR currently offering any rent specials?
4849 STANTEEN DR is not currently offering any rent specials.
Is 4849 STANTEEN DR pet-friendly?
No, 4849 STANTEEN DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bexar County.
Does 4849 STANTEEN DR offer parking?
Yes, 4849 STANTEEN DR offers parking.
Does 4849 STANTEEN DR have units with washers and dryers?
No, 4849 STANTEEN DR does not offer units with in unit laundry.
Does 4849 STANTEEN DR have a pool?
No, 4849 STANTEEN DR does not have a pool.
Does 4849 STANTEEN DR have accessible units?
No, 4849 STANTEEN DR does not have accessible units.
Does 4849 STANTEEN DR have units with dishwashers?
No, 4849 STANTEEN DR does not have units with dishwashers.
Does 4849 STANTEEN DR have units with air conditioning?
No, 4849 STANTEEN DR does not have units with air conditioning.
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