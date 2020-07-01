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13318 Palatine Hill
Last updated May 30 2020 at 4:32 AM

13318 Palatine Hill

13318 Palatine Hill · No Longer Available
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Location

13318 Palatine Hill, Bexar County, TX 78253

Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
pool
guest suite
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13318 Palatine Hill have any available units?
13318 Palatine Hill doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bexar County, TX.
What amenities does 13318 Palatine Hill have?
Some of 13318 Palatine Hill's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13318 Palatine Hill currently offering any rent specials?
13318 Palatine Hill is not currently offering any rent specials.
Is 13318 Palatine Hill pet-friendly?
No, 13318 Palatine Hill is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bexar County.
Does 13318 Palatine Hill offer parking?
Yes, 13318 Palatine Hill offers parking.
Does 13318 Palatine Hill have units with washers and dryers?
No, 13318 Palatine Hill does not offer units with in unit laundry.
Does 13318 Palatine Hill have a pool?
Yes, 13318 Palatine Hill has a pool.
Does 13318 Palatine Hill have accessible units?
No, 13318 Palatine Hill does not have accessible units.
Does 13318 Palatine Hill have units with dishwashers?
No, 13318 Palatine Hill does not have units with dishwashers.
Does 13318 Palatine Hill have units with air conditioning?
No, 13318 Palatine Hill does not have units with air conditioning.
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