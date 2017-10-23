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5317 High Trail Court
Last updated April 23 2020 at 10:56 PM

5317 High Trail Court

5317 High Trail Court · No Longer Available
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Location

5317 High Trail Court, Arlington, TX 76017

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5317 High Trail Court have any available units?
5317 High Trail Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, TX.
How much is rent in Arlington, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 5317 High Trail Court have?
Some of 5317 High Trail Court's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5317 High Trail Court currently offering any rent specials?
5317 High Trail Court is not currently offering any rent specials.
Is 5317 High Trail Court pet-friendly?
No, 5317 High Trail Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 5317 High Trail Court offer parking?
Yes, 5317 High Trail Court offers parking.
Does 5317 High Trail Court have units with washers and dryers?
No, 5317 High Trail Court does not offer units with in unit laundry.
Does 5317 High Trail Court have a pool?
Yes, 5317 High Trail Court has a pool.
Does 5317 High Trail Court have accessible units?
No, 5317 High Trail Court does not have accessible units.
Does 5317 High Trail Court have units with dishwashers?
Yes, 5317 High Trail Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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