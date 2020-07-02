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1021 Manchester Drive
Last updated February 14 2020 at 6:02 AM

1021 Manchester Drive

1021 Manchester Drive · No Longer Available
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Location

1021 Manchester Drive, Arlington, TX 76001

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
pool table
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
Property Amenities
game room
parking
pool
pool table
garage
media room
LARGE HOME, WITH HUGE POOL AND OVERSIZED BACK YARD. STORAGE UNIT ON PROPERTY. THIS HOUSE MEETS EVERY FAMILIES NEED FORMAL AND CASUAL LIVING AND DINING,DOWNSTAIRS MASTER , DOWNSTAIRS STUDY, THAT WILL DOUBLE AS 6TH BEDROOM, 4 BEDROOMS UPSTAIRS WITH BATH ACCESS TO ALL ROOMS. MEDIA ROOM, GAME ROOM, POOL TABLE WILL REMAIN IF DESIRED. GRANITE COUNTER TOPS IN KITCHEN, GAS COOKTOP, GAS FIREPLACE.
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READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1021 Manchester Drive have any available units?
1021 Manchester Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, TX.
How much is rent in Arlington, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1021 Manchester Drive have?
Some of 1021 Manchester Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1021 Manchester Drive currently offering any rent specials?
1021 Manchester Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1021 Manchester Drive pet-friendly?
No, 1021 Manchester Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1021 Manchester Drive offer parking?
Yes, 1021 Manchester Drive offers parking.
Does 1021 Manchester Drive have units with washers and dryers?
No, 1021 Manchester Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1021 Manchester Drive have a pool?
Yes, 1021 Manchester Drive has a pool.
Does 1021 Manchester Drive have accessible units?
No, 1021 Manchester Drive does not have accessible units.
Does 1021 Manchester Drive have units with dishwashers?
Yes, 1021 Manchester Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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