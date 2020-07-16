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151 Brow Tine Court
Last updated April 19 2020 at 2:06 AM

151 Brow Tine Court

151 Brow Tine Ct · (706) 833-4466
COVID-19 Update
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Location

151 Brow Tine Ct, Aiken County, SC 29801

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,095

2 Bed · 2 Bath · 1176 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 151 Brow Tine Court have any available units?
151 Brow Tine Court has a unit available for $1,095 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 151 Brow Tine Court have?
Some of 151 Brow Tine Court's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 151 Brow Tine Court currently offering any rent specials?
151 Brow Tine Court is not currently offering any rent specials.
Is 151 Brow Tine Court pet-friendly?
Yes, 151 Brow Tine Court is pet friendly.
Does 151 Brow Tine Court offer parking?
Yes, 151 Brow Tine Court offers parking.
Does 151 Brow Tine Court have units with washers and dryers?
Yes, 151 Brow Tine Court offers units with in unit laundry.
Does 151 Brow Tine Court have a pool?
No, 151 Brow Tine Court does not have a pool.
Does 151 Brow Tine Court have accessible units?
No, 151 Brow Tine Court does not have accessible units.
Does 151 Brow Tine Court have units with dishwashers?
Yes, 151 Brow Tine Court has units with dishwashers.
Does 151 Brow Tine Court have units with air conditioning?
No, 151 Brow Tine Court does not have units with air conditioning.
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