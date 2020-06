Amenities

in unit laundry dishwasher dogs allowed parking air conditioning range

Unit Amenities air conditioning dishwasher in unit laundry range refrigerator w/d hookup Property Amenities dogs allowed pet friendly accepts section 8 parking

802 Wayne Ave., Apt. 2 Available 06/30/20 3 bedroom apartment in East End of York City - * 3 Bedroom Apartment

* Bathroom with stand up shower

* Living room with lots of natural light

* East end of York City



A 3 bedroom apartment located in the rear of 802 Wayne Avenue. Small kitchen with average size dining area. Small bathroom with stand-up shower. Living room has lots of natural light. Bedrooms have ample closet space. East end of York City.



Un apartamento de tres cuartos localizado en la parte hacia atras de la 802 Wayne Avenue. Cocina pequena con comedor tamano mediano. Bano pequeno con ducha solamente. Sala grande con mucha luz natural. Los cuartos tiene mucha almacen. Una area muy callada de la cuidad.



(RLNE3479585)