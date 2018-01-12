All apartments in Summerlin South
Find more places like 10863 FRANKLIN HILLS AVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Summerlin South, NV
/
10863 FRANKLIN HILLS AVE
Last updated June 18 2020 at 10:11 AM

10863 FRANKLIN HILLS AVE

10863 Franklin Hills Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Summerlin South
See all
Mira Villas
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all

Location

10863 Franklin Hills Avenue, Summerlin South, NV 89135
Mira Villas

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
range
oven
Unit Amenities
granite counters
oven
patio / balcony
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
SUMMERLIN BEAUTY! - BEAUTIFUL HOME IN GATED BELLA VERANDA IN SUMMERLIN! LARGE KITCHEN, BREAKFAST BAR, GRANITE COUNTER TOPS, TILE FLOORS, DOUBLE OVEN, COOKTOP STOVE. LANDSCAPED COURT YARD IN FRONT OF HOME AND COVERED PATIO W/GRASS IN THE BACK. CLOSE TO DOWNTOWN SUMMERLIN, SCHOOLS AND HOSPITALS.
TENANTS TO PAY $42/MONTH FOR SEWER & TRASH AND $85/MONTH FOR LANDSCAPING WITH RENT.

TO SEE THIS LISTING PLEASE CONTACT OUR LEASING AGENT
NANCY WEBER 702-460-8484
QUINTEN HORD (702)443-1697
OR ANY LICENSED NEVADA REALTOR

(RLNE3873155)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10863 FRANKLIN HILLS AVE have any available units?
10863 FRANKLIN HILLS AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Summerlin South, NV.
What amenities does 10863 FRANKLIN HILLS AVE have?
Some of 10863 FRANKLIN HILLS AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10863 FRANKLIN HILLS AVE currently offering any rent specials?
10863 FRANKLIN HILLS AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 10863 FRANKLIN HILLS AVE pet-friendly?
Yes, 10863 FRANKLIN HILLS AVE is pet friendly.
Does 10863 FRANKLIN HILLS AVE offer parking?
No, 10863 FRANKLIN HILLS AVE does not offer parking.
Does 10863 FRANKLIN HILLS AVE have units with washers and dryers?
No, 10863 FRANKLIN HILLS AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 10863 FRANKLIN HILLS AVE have a pool?
No, 10863 FRANKLIN HILLS AVE does not have a pool.
Does 10863 FRANKLIN HILLS AVE have accessible units?
No, 10863 FRANKLIN HILLS AVE does not have accessible units.
Does 10863 FRANKLIN HILLS AVE have units with dishwashers?
No, 10863 FRANKLIN HILLS AVE does not have units with dishwashers.
Does 10863 FRANKLIN HILLS AVE have units with air conditioning?
No, 10863 FRANKLIN HILLS AVE does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
How to Rent an Apartment Out of State
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Madera
2600 S Town Center Dr
Summerlin South, NV 89135
Reflections at the Lakes
2601 S Grand Canyon Dr
Summerlin South, NV 89117
Tanager
2375 Spruce Goose St
Summerlin South, NV 89135

Similar Pages

Summerlin South 1 BedroomsSummerlin South 2 Bedrooms
Summerlin South 2 Bedrooms, 2 BathroomsSummerlin South Apartments with Pool
Summerlin South Apartments with Washer-Dryer

Apartments For Rent in Nearby Cities

Las Vegas, NVHenderson, NVParadise, NVSpring Valley, NV
North Las Vegas, NVSunrise Manor, NVEnterprise, NVWhitney, NV
Winchester, NVBoulder City, NVPahrump, NV

Apartments Near Colleges

Roseman University of Health SciencesCollege of Southern Nevada
University of Nevada-Las VegasNevada State College
Touro University Nevada