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Summerlin South, NV
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10483 Mission Park Ave.
Last updated June 15 2020 at 5:13 PM

10483 Mission Park Ave.

10483 Mission Park Avenue · (702) 610-7398
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Location

10483 Mission Park Avenue, Summerlin South, NV 89135
Mira Villas

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 10483 Mission Park Ave. · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 2 Bath · 1475 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dogs allowed
stainless steel
pool
hot tub
Unit Amenities
carpet
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
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For more information or to schedule a showing contact:

Jo Ann - 702-610-7398

(RLNE4110026)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10483 Mission Park Ave. have any available units?
10483 Mission Park Ave. has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10483 Mission Park Ave. have?
Some of 10483 Mission Park Ave.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10483 Mission Park Ave. currently offering any rent specials?
10483 Mission Park Ave. isn't currently offering any rent specials.
Is 10483 Mission Park Ave. pet-friendly?
Yes, 10483 Mission Park Ave. is pet friendly.
Does 10483 Mission Park Ave. offer parking?
No, 10483 Mission Park Ave. does not offer parking.
Does 10483 Mission Park Ave. have units with washers and dryers?
Yes, 10483 Mission Park Ave. offers units with in unit laundry.
Does 10483 Mission Park Ave. have a pool?
Yes, 10483 Mission Park Ave. has a pool.
Does 10483 Mission Park Ave. have accessible units?
No, 10483 Mission Park Ave. does not have accessible units.
Does 10483 Mission Park Ave. have units with dishwashers?
No, 10483 Mission Park Ave. does not have units with dishwashers.
Does 10483 Mission Park Ave. have units with air conditioning?
No, 10483 Mission Park Ave. does not have units with air conditioning.
Have a question for 10483 Mission Park Ave.?
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