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11201 Crosseto Dr Available 07/15/20 *NICE UPGRADED HOME IN SOUTHERN HIGHLANDS!! - BEAUTIFUL HOME IN "SOUTHERN HIGHLANDS" ON A CORNER LOT!! EAT IN KIT-GRANITE COUNTERS,STAINLESS STEEL APPLS,PANTRY,DELUXE MASTER BATH-SEP TUB& SHOWER & WALK-IN CLOSET! DECORATOR PAINT, EXTRA BUILDER OPTION MEDIA NICHE IN GREAT ROOM,SURROUND SOUND PREWIRED!! 1ST FLOOR: ALL FLOOR TILE. CARPET & BAMBOO WOOD FLOORS UPSTAIRS! INCLUDES ALL APPLIANCES!!!
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**(TENANTS STILL LIVE IN THE HOME UNTIL MONDAY JULY 13TH, 2020)**
No Cats Allowed
(RLNE2533895)