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Enterprise, NV
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11201 Crosseto Dr
Last updated July 11 2020 at 10:30 AM

11201 Crosseto Dr

11201 Crosseto Drive · No Longer Available
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Location

11201 Crosseto Drive, Enterprise, NV 89141
Southern Highlands

Amenities

granite counters
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
granite counters
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
11201 Crosseto Dr Available 07/15/20 *NICE UPGRADED HOME IN SOUTHERN HIGHLANDS!! - BEAUTIFUL HOME IN "SOUTHERN HIGHLANDS" ON A CORNER LOT!! EAT IN KIT-GRANITE COUNTERS,STAINLESS STEEL APPLS,PANTRY,DELUXE MASTER BATH-SEP TUB& SHOWER & WALK-IN CLOSET! DECORATOR PAINT, EXTRA BUILDER OPTION MEDIA NICHE IN GREAT ROOM,SURROUND SOUND PREWIRED!! 1ST FLOOR: ALL FLOOR TILE. CARPET & BAMBOO WOOD FLOORS UPSTAIRS! INCLUDES ALL APPLIANCES!!!

**FOR SHOWINGS OF THIS PROPERTY PLEASE CALL US @ 702-938-1305 **

**(TENANTS STILL LIVE IN THE HOME UNTIL MONDAY JULY 13TH, 2020)**

No Cats Allowed

(RLNE2533895)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11201 Crosseto Dr have any available units?
11201 Crosseto Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Enterprise, NV.
What amenities does 11201 Crosseto Dr have?
Some of 11201 Crosseto Dr's amenities include granite counters, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11201 Crosseto Dr currently offering any rent specials?
11201 Crosseto Dr is not currently offering any rent specials.
Is 11201 Crosseto Dr pet-friendly?
Yes, 11201 Crosseto Dr is pet friendly.
Does 11201 Crosseto Dr offer parking?
No, 11201 Crosseto Dr does not offer parking.
Does 11201 Crosseto Dr have units with washers and dryers?
No, 11201 Crosseto Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 11201 Crosseto Dr have a pool?
No, 11201 Crosseto Dr does not have a pool.
Does 11201 Crosseto Dr have accessible units?
No, 11201 Crosseto Dr does not have accessible units.
Does 11201 Crosseto Dr have units with dishwashers?
No, 11201 Crosseto Dr does not have units with dishwashers.
Does 11201 Crosseto Dr have units with air conditioning?
No, 11201 Crosseto Dr does not have units with air conditioning.
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