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Mount Holly, NC
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301 Bryte Street
Last updated May 23 2020 at 12:44 AM

301 Bryte Street

301 Bryte Street · No Longer Available
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Location

301 Bryte Street, Mount Holly, NC 28120

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
BRIGHT AND OPEN 3 BEDROOM, 2 FULL BATH, 2 CAR GARAGE HOME IN MOUNT HOLLY. LUSH GREEN LAWN THAT WRAPS AROUND TO THE BACKYARD WITH PAVER PATIO AND FENCED IN BACKYARD. LUXURY VINYL PLANK THROUGHOUT HOME AND TILED BATHROOM FLOORS. GREAT KITCHEN WITH LOTS OF COUNTER SPACE, CABINET STORAGE, AND RECESSED LIGHTING. WASHER/ DRYER INCLUDED. STORAGE BUILDING INCLUDED. 1 PET ALLOWED UNDER 30 LBS. REMOTELY CONTROL YOUR NEST THERMOSTAT THROUGH YOUR MOBILE DEVICE. NO SMOKING OR VAPING INSIDE OR ON PROPERTY. MUST MAKE AT LEASE 3X RENT AND NO EVICTION HISTORY. RENT KAYAKS LESS THAN A MILE AWAY ON THE CATAWBA RIVER. THIS HOME IS 1 MILE FROM I-85, 1.5 MILES TO BELMONT ABBEY AND 7 MILES TO CHARLOTTE DOUGLAS INTERNATIONAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
limit: 1
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 301 Bryte Street have any available units?
301 Bryte Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mount Holly, NC.
What amenities does 301 Bryte Street have?
Some of 301 Bryte Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 301 Bryte Street currently offering any rent specials?
301 Bryte Street is not currently offering any rent specials.
Is 301 Bryte Street pet-friendly?
Yes, 301 Bryte Street is pet friendly.
Does 301 Bryte Street offer parking?
Yes, 301 Bryte Street offers parking.
Does 301 Bryte Street have units with washers and dryers?
Yes, 301 Bryte Street offers units with in unit laundry.
Does 301 Bryte Street have a pool?
No, 301 Bryte Street does not have a pool.
Does 301 Bryte Street have accessible units?
No, 301 Bryte Street does not have accessible units.
Does 301 Bryte Street have units with dishwashers?
Yes, 301 Bryte Street has units with dishwashers.
Does 301 Bryte Street have units with air conditioning?
No, 301 Bryte Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
limit: 1
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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