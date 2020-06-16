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Burnsville, MN
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12501 Nicollet Ave #411
Last updated April 21 2019 at 10:54 AM

12501 Nicollet Ave #411

12501 Nicollet Ave · No Longer Available
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Location

12501 Nicollet Ave, Burnsville, MN 55337

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
internet access
pet friendly
12501 Nicollet Ave #411 Available 06/01/19 GREAT LOCATION 2BED*2BATH CONDO OPEN FLOOR PLAN*TOP FLOOR (BURNSVILLE) AVAIL June 1. - AWESOME CONDO! ENJOY THE OPEN LAYOUT W/GRANITE COUNTERTOPS, MAPLE CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, TILED & UPGRADED CARPET FLOORS, COLUMN ENTRANCE TO LIVING ROOM.

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PET POLICY: NO PETS ALLOWED. TENANT PAYS $200.00 MOVE IN/MOVE OUT FEE. AVAILABLE June 1.

No Pets Allowed

(RLNE3020450)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12501 Nicollet Ave #411 have any available units?
12501 Nicollet Ave #411 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burnsville, MN.
How much is rent in Burnsville, MN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Burnsville Rent Report.
What amenities does 12501 Nicollet Ave #411 have?
Some of 12501 Nicollet Ave #411's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12501 Nicollet Ave #411 currently offering any rent specials?
12501 Nicollet Ave #411 is not currently offering any rent specials.
Is 12501 Nicollet Ave #411 pet-friendly?
Yes, 12501 Nicollet Ave #411 is pet friendly.
Does 12501 Nicollet Ave #411 offer parking?
Yes, 12501 Nicollet Ave #411 offers parking.
Does 12501 Nicollet Ave #411 have units with washers and dryers?
No, 12501 Nicollet Ave #411 does not offer units with in unit laundry.
Does 12501 Nicollet Ave #411 have a pool?
No, 12501 Nicollet Ave #411 does not have a pool.
Does 12501 Nicollet Ave #411 have accessible units?
No, 12501 Nicollet Ave #411 does not have accessible units.
Does 12501 Nicollet Ave #411 have units with dishwashers?
No, 12501 Nicollet Ave #411 does not have units with dishwashers.
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