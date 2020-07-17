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15489 DIXIE
Last updated June 12 2020 at 8:30 PM

15489 DIXIE

15489 Dixie · (734) 304-0000
COVID-19 Update
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Location

15489 Dixie, Wayne County, MI 48239

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,000

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

pet friendly
recently renovated
carpet
range
refrigerator
Unit Amenities
carpet
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
accepts section 8
***FOR RENT*** REDFORD 2 BEDROOM RANCH STYLE HOME OFFERING YOU JUST UNDER 1000 SQFT OF ENTRY LEVEL LIVING SPACE, 1 FULL BATH, RECENTLY UPDATED EAT-IN KITCHEN WITH PLENTY OF CABINETS AND COUNTERTOP SPACE, APPLIANCES PROVIDED FOR TENANT USE, NICE SIZE LIVING ROOM WITH LARGE WINDOWS THAT ALLOW LOTS OF NATURAL SUNLIGHT, CARPETED FLOORS THAT LEAD FROM LIVING ROOM THROUGH HALLWAY AND ALL BEDROOMS, GENEROUS SIZE BEDROOMS, WINDOW TREATMENT THROUGHOUT, UPDATED BATH WITH CERAMIC TILED FLOORS, 13 MONTH MIN LEASE REQUIRED, 1ST MONTHS RENT + 1.5 MONTHS SECURITY DEPOSIT + $295 NON-REFUNDABLE CLEANING FEE + $99 PROCESSING FEE DUE AT LEASE SIGNING, PETS NEGOTIABLE, SECTION 8 WELCOME, CALL TO SCHEDULE A PRIVATE SHOWING TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15489 DIXIE have any available units?
15489 DIXIE has a unit available for $1,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15489 DIXIE have?
Some of 15489 DIXIE's amenities include pet friendly, recently renovated, and carpet. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15489 DIXIE currently offering any rent specials?
15489 DIXIE is not currently offering any rent specials.
Is 15489 DIXIE pet-friendly?
Yes, 15489 DIXIE is pet friendly.
Does 15489 DIXIE offer parking?
No, 15489 DIXIE does not offer parking.
Does 15489 DIXIE have units with washers and dryers?
No, 15489 DIXIE does not offer units with in unit laundry.
Does 15489 DIXIE have a pool?
No, 15489 DIXIE does not have a pool.
Does 15489 DIXIE have accessible units?
No, 15489 DIXIE does not have accessible units.
Does 15489 DIXIE have units with dishwashers?
No, 15489 DIXIE does not have units with dishwashers.
Does 15489 DIXIE have units with air conditioning?
No, 15489 DIXIE does not have units with air conditioning.
Have a question for 15489 DIXIE?
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