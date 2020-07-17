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1099 PADDINGTON Road
Last updated July 13 2020 at 1:20 PM

1099 PADDINGTON Road

1099 Paddington Road · No Longer Available
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Location

1099 Paddington Road, Wayne County, MI 48187

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
CHARMING CANTON COLONIAL, READY TO MOVE IN. NEW CARPETS, PAINT, GRANITE IN KITCHEN. HARD TO FIND CLEAN, GOOD SINGLE FAMILY HOMES, WITH LIVING AND DINING ROOM, GOOD SIZE KITCHEN OVERLOOKING FAMILY ROOM. 3 DECENT SIZE BEDROOMS. MASTER WITH ITS OWN BATH AND WALKIN CLOSET. FULL BATH OUTSIDE. 2 CAR ATTACHED GARAGE. HUGE FENCED BACKYARD FOR KIDS AND PETS TO PLAY AROUND. CONVENIENTLY LOCATED IN THE HEART OF CANTON, WITH EASY ACCESS TO DETROIT DOWNTOWN, ANN ARBOR, AND AIRPORT. GOOD NEIGHBORHOOD WITH WALKING DISTANCE TO ELEMENTRY. MINUTES TO THE BEST RESTAURANTS, SHOPPINGS. HOME IS VACANT, PLEASE USE CAUTION WHEN VIEWING THE HOME. THIS WONT LAST LONG. MAKE YOUR APPT TODAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1099 PADDINGTON Road have any available units?
1099 PADDINGTON Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wayne County, MI.
What amenities does 1099 PADDINGTON Road have?
Some of 1099 PADDINGTON Road's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1099 PADDINGTON Road currently offering any rent specials?
1099 PADDINGTON Road is not currently offering any rent specials.
Is 1099 PADDINGTON Road pet-friendly?
Yes, 1099 PADDINGTON Road is pet friendly.
Does 1099 PADDINGTON Road offer parking?
Yes, 1099 PADDINGTON Road offers parking.
Does 1099 PADDINGTON Road have units with washers and dryers?
Yes, 1099 PADDINGTON Road offers units with in unit laundry.
Does 1099 PADDINGTON Road have a pool?
No, 1099 PADDINGTON Road does not have a pool.
Does 1099 PADDINGTON Road have accessible units?
No, 1099 PADDINGTON Road does not have accessible units.
Does 1099 PADDINGTON Road have units with dishwashers?
Yes, 1099 PADDINGTON Road has units with dishwashers.
Does 1099 PADDINGTON Road have units with air conditioning?
No, 1099 PADDINGTON Road does not have units with air conditioning.
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