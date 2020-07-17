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260 CLOVERLEAF Court
Last updated July 17 2020 at 2:20 AM

260 CLOVERLEAF Court

260 Cloverleaf Court · No Longer Available
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Location

260 Cloverleaf Court, Washtenaw County, MI 48103

Amenities

dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
hot tub
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
oven
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 260 CLOVERLEAF Court have any available units?
260 CLOVERLEAF Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washtenaw County, MI.
What amenities does 260 CLOVERLEAF Court have?
Some of 260 CLOVERLEAF Court's amenities include dishwasher, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 260 CLOVERLEAF Court currently offering any rent specials?
260 CLOVERLEAF Court is not currently offering any rent specials.
Is 260 CLOVERLEAF Court pet-friendly?
No, 260 CLOVERLEAF Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washtenaw County.
Does 260 CLOVERLEAF Court offer parking?
Yes, 260 CLOVERLEAF Court offers parking.
Does 260 CLOVERLEAF Court have units with washers and dryers?
No, 260 CLOVERLEAF Court does not offer units with in unit laundry.
Does 260 CLOVERLEAF Court have a pool?
No, 260 CLOVERLEAF Court does not have a pool.
Does 260 CLOVERLEAF Court have accessible units?
No, 260 CLOVERLEAF Court does not have accessible units.
Does 260 CLOVERLEAF Court have units with dishwashers?
Yes, 260 CLOVERLEAF Court has units with dishwashers.
Does 260 CLOVERLEAF Court have units with air conditioning?
No, 260 CLOVERLEAF Court does not have units with air conditioning.
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