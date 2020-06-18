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Warren, MI
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27602 Evelyn Ave
Last updated April 29 2020 at 5:12 PM

27602 Evelyn Ave

27602 Evelyn Avenue · (248) 284-6990
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Location

27602 Evelyn Avenue, Warren, MI 48093
Northeast Warren

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 27602 Evelyn Ave · Avail. now

$1,200

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3 Bed · 1.5 Bath · 950 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
dogs allowed
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No Dogs Allowed

(RLNE3659170)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27602 Evelyn Ave have any available units?
27602 Evelyn Ave has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Warren, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Warren Rent Report.
What amenities does 27602 Evelyn Ave have?
Some of 27602 Evelyn Ave's amenities include granite counters, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27602 Evelyn Ave currently offering any rent specials?
27602 Evelyn Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 27602 Evelyn Ave pet-friendly?
Yes, 27602 Evelyn Ave is pet friendly.
Does 27602 Evelyn Ave offer parking?
No, 27602 Evelyn Ave does not offer parking.
Does 27602 Evelyn Ave have units with washers and dryers?
No, 27602 Evelyn Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 27602 Evelyn Ave have a pool?
No, 27602 Evelyn Ave does not have a pool.
Does 27602 Evelyn Ave have accessible units?
No, 27602 Evelyn Ave does not have accessible units.
Does 27602 Evelyn Ave have units with dishwashers?
No, 27602 Evelyn Ave does not have units with dishwashers.
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