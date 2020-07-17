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15 E Kirby Unit 915
Last updated July 15 2020 at 6:57 PM

15 E Kirby Unit 915

15 East Kirby Street · (248) 284-6990
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Location

15 East Kirby Street, Detroit, MI 48202
University

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INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 15 E Kirby Unit 915 · Avail. now

$1,500

1 Bed · 1 Bath · 628 sqft

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Amenities

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No Pets Allowed

(RLNE4819927)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15 E Kirby Unit 915 have any available units?
15 E Kirby Unit 915 has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Detroit, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Detroit Rent Report.
Is 15 E Kirby Unit 915 currently offering any rent specials?
15 E Kirby Unit 915 is not currently offering any rent specials.
Is 15 E Kirby Unit 915 pet-friendly?
No, 15 E Kirby Unit 915 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Detroit.
Does 15 E Kirby Unit 915 offer parking?
No, 15 E Kirby Unit 915 does not offer parking.
Does 15 E Kirby Unit 915 have units with washers and dryers?
Yes, 15 E Kirby Unit 915 offers units with in unit laundry.
Does 15 E Kirby Unit 915 have a pool?
No, 15 E Kirby Unit 915 does not have a pool.
Does 15 E Kirby Unit 915 have accessible units?
No, 15 E Kirby Unit 915 does not have accessible units.
Does 15 E Kirby Unit 915 have units with dishwashers?
No, 15 E Kirby Unit 915 does not have units with dishwashers.
Does 15 E Kirby Unit 915 have units with air conditioning?
No, 15 E Kirby Unit 915 does not have units with air conditioning.
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