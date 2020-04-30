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3140 ASHER Road
Last updated May 12 2020 at 7:26 AM

3140 ASHER Road

3140 Asher Road · (248) 767-1343
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Location

3140 Asher Road, Ann Arbor, MI 48104
Allen

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,300

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2 Bed · 3 Bath · 2172 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3140 ASHER Road have any available units?
3140 ASHER Road has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Ann Arbor, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Ann Arbor Rent Report.
What amenities does 3140 ASHER Road have?
Some of 3140 ASHER Road's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3140 ASHER Road currently offering any rent specials?
3140 ASHER Road isn't currently offering any rent specials.
Is 3140 ASHER Road pet-friendly?
No, 3140 ASHER Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ann Arbor.
Does 3140 ASHER Road offer parking?
Yes, 3140 ASHER Road does offer parking.
Does 3140 ASHER Road have units with washers and dryers?
Yes, 3140 ASHER Road offers units with in unit laundry.
Does 3140 ASHER Road have a pool?
No, 3140 ASHER Road does not have a pool.
Does 3140 ASHER Road have accessible units?
No, 3140 ASHER Road does not have accessible units.
Does 3140 ASHER Road have units with dishwashers?
Yes, 3140 ASHER Road has units with dishwashers.
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