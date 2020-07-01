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White Marsh, MD
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70 STILLWOOD CIRCLE
Last updated January 1 2020 at 2:15 PM

70 STILLWOOD CIRCLE

70 Stillwood Circle · No Longer Available
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Location

70 Stillwood Circle, White Marsh, MD 21236

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
EXCELLENTLY MAINTAINED END OF GROUP TOWNHOUSE AVAILABLE TO LEASE. 2 BEDROOM, 1 AND A HALF BATHS. CLEAN AND FRESHLY PAINTED. BOTH BEDROOMS HAVE LARGE CLOSETS, AND THE MASTER BEDROOM HAS DIRECT ACCESS TO THE FULL BATHROOM. LARGE WINDOWS LET IN LOTS OF NATURAL LIGHT. KITCHEN HAS NEWER APPLIANCES AND GRANITE COUNTERS. LAUNDRY AREA IS CONVENIENTLY LOCATED ON THE SECOND FLOOR. EXCELLENT OUTSIDE SPACE AS WELL. FEATURES INCLUDE A LARGE DECK, SECURE STORAGE BUILDING, AND A GENEROUS SIDE YARD. SORRY, NO CATS, BUT DOGS WILL BE CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS, AND IF PERMITTED THERE WILL BE AN ADDITIONAL MONTHLY RENT ACCESSED. PROPERTY IS AVAILABLE FOR MOVE IN ON 12-01-2019. SETTLE IN JUST IN TIME FOR THE HOLIDAY. MAKE YOUR APPOINTMENT TO SEE THIS ONE SOON.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 70 STILLWOOD CIRCLE have any available units?
70 STILLWOOD CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in White Marsh, MD.
Is 70 STILLWOOD CIRCLE currently offering any rent specials?
70 STILLWOOD CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 70 STILLWOOD CIRCLE pet-friendly?
Yes, 70 STILLWOOD CIRCLE is pet friendly.
Does 70 STILLWOOD CIRCLE offer parking?
No, 70 STILLWOOD CIRCLE does not offer parking.
Does 70 STILLWOOD CIRCLE have units with washers and dryers?
No, 70 STILLWOOD CIRCLE does not offer units with in unit laundry.
Does 70 STILLWOOD CIRCLE have a pool?
No, 70 STILLWOOD CIRCLE does not have a pool.
Does 70 STILLWOOD CIRCLE have accessible units?
No, 70 STILLWOOD CIRCLE does not have accessible units.
Does 70 STILLWOOD CIRCLE have units with dishwashers?
No, 70 STILLWOOD CIRCLE does not have units with dishwashers.
Does 70 STILLWOOD CIRCLE have units with air conditioning?
No, 70 STILLWOOD CIRCLE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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