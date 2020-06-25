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South Laurel, MD
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8495 IMPERIAL DRIVE
Last updated May 26 2020 at 11:35 PM

8495 IMPERIAL DRIVE

8495 Imperial Drive · No Longer Available
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Location

8495 Imperial Drive, South Laurel, MD 20708

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
VIRTUAL TOUR: https://my.matterport.com/show/?m=iPHXQMkBYDV * UPDATED END UNIT TOWN HOUSE AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY. RENT INCLUDES WATER AND SEWER, LAWN MAINTENANCE, AND OUTDOOR POOL. UPDATED REAR KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, MAPLE CABINETS, GLASS TILE BACKSPLASH, NEW GAS RANGE, & NEW SIDE BY SIDE REFRIGERATOR WITH WATER & ICE. DOOR OFF KITCHEN TO FULLY FENCED REAR YARD WITH CONCRETE PATIO AND SHED. SEPARATE DINING AREA & FRONT LIVING ROOM. REFINISHED HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT MAIN AND UPPER LEVELS, REMODELED FULL BATHS, UPPER LEVEL SEPARATE ZONE HEATING & COOLING SYSTEM, SOLAR CITY SOLAR PANELS, REPLACEMENT VINYL WINDOWS, AND FRONT STORM DOOR. BASEMENT IS FULLY FINISHED WITH SEPARATE REAR ENTRANCE, FULL BATH, SECOND KITCHEN WITH GAS RANGE, PLUS LAUNDRY AREA WITH FULL SIZE WASHER AND DRYER. PETS ARE ACCEPTED ON A CASE BY CASE BASIS, SMALL DOGS OK. 600 MINIMUM CREDIT SCORE. ONE RESERVED PARKING SPACE IN FRONT OF HOME. THANKS FOR LOOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8495 IMPERIAL DRIVE have any available units?
8495 IMPERIAL DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in South Laurel, MD.
What amenities does 8495 IMPERIAL DRIVE have?
Some of 8495 IMPERIAL DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8495 IMPERIAL DRIVE currently offering any rent specials?
8495 IMPERIAL DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 8495 IMPERIAL DRIVE pet-friendly?
Yes, 8495 IMPERIAL DRIVE is pet friendly.
Does 8495 IMPERIAL DRIVE offer parking?
Yes, 8495 IMPERIAL DRIVE offers parking.
Does 8495 IMPERIAL DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 8495 IMPERIAL DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 8495 IMPERIAL DRIVE have a pool?
Yes, 8495 IMPERIAL DRIVE has a pool.
Does 8495 IMPERIAL DRIVE have accessible units?
No, 8495 IMPERIAL DRIVE does not have accessible units.
Does 8495 IMPERIAL DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 8495 IMPERIAL DRIVE has units with dishwashers.
Does 8495 IMPERIAL DRIVE have units with air conditioning?
No, 8495 IMPERIAL DRIVE does not have units with air conditioning.
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