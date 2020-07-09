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North Bethesda, MD
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10922 BREWER HOUSE RD
Last updated June 4 2020 at 9:17 AM

10922 BREWER HOUSE RD

10922 Brewer House Road · No Longer Available
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Location

10922 Brewer House Road, North Bethesda, MD 20852

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10922 BREWER HOUSE RD have any available units?
10922 BREWER HOUSE RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Bethesda, MD.
What amenities does 10922 BREWER HOUSE RD have?
Some of 10922 BREWER HOUSE RD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10922 BREWER HOUSE RD currently offering any rent specials?
10922 BREWER HOUSE RD is not currently offering any rent specials.
Is 10922 BREWER HOUSE RD pet-friendly?
No, 10922 BREWER HOUSE RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bethesda.
Does 10922 BREWER HOUSE RD offer parking?
Yes, 10922 BREWER HOUSE RD offers parking.
Does 10922 BREWER HOUSE RD have units with washers and dryers?
Yes, 10922 BREWER HOUSE RD offers units with in unit laundry.
Does 10922 BREWER HOUSE RD have a pool?
Yes, 10922 BREWER HOUSE RD has a pool.
Does 10922 BREWER HOUSE RD have accessible units?
No, 10922 BREWER HOUSE RD does not have accessible units.
Does 10922 BREWER HOUSE RD have units with dishwashers?
Yes, 10922 BREWER HOUSE RD has units with dishwashers.
Does 10922 BREWER HOUSE RD have units with air conditioning?
No, 10922 BREWER HOUSE RD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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