10922 BREWER HOUSE RD

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PRISTINE TOWNHOME IN PREMIER NORTH BETHESDA LOCATION WITH 4 BEDROOMS AND 3.5 BATHS. SPACIOUS MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET, MASTER BATH WITH DOUBLE SINKS AND SEPARATE SOAKING TUB AND SHOWER. FINISHED LOWER LEVEL WALK-OUT WITH LARGE RECREATION ROOM/ BEDROOM, FULL BATH AND BONUS ROOM. TWO LOVELY PRIVATE DECKS FOR ENTERTAINING AND OUTDOOR LIVING BACKING TO TREES. ADDITIONAL FEATURES INCLUDE STAINLESS APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS, FIREPLACE, EAT-IN KITCHEN, SEPARATE DINING ROOM, GRANITE COUNTER TOPS AND UPPER LEVEL LAUNDRY. COMMUNITY POOL, TENNIS COURT, WALKING TRAILS, TOT LOT AND PARKING. HALF MILE TO METRO, CONVENIENT TO SHOPPING, RESTAURANTS, NIH AND WALTER REED. SORRY NO PETS, NO SMOKING. APPROXIMATE NEW TENANT MOVE-IN DATE IS 7/15/2020. TENANT OCCUPIED. RESTRICTED DAYS. SHOWINGS ON MONDAY, WEDNESDAY AND SATURDAY