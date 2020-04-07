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Landover, MD
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1606 ROOSEVELT AVE
Last updated November 7 2019 at 9:22 AM

1606 ROOSEVELT AVE

1606 Roosevelt Avenue · No Longer Available
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Location

1606 Roosevelt Avenue, Landover, MD 20785
Greater Landover

Amenities

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Unit Amenities
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1606 ROOSEVELT AVE have any available units?
1606 ROOSEVELT AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Landover, MD.
Is 1606 ROOSEVELT AVE currently offering any rent specials?
1606 ROOSEVELT AVE is not currently offering any rent specials.
Is 1606 ROOSEVELT AVE pet-friendly?
No, 1606 ROOSEVELT AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Landover.
Does 1606 ROOSEVELT AVE offer parking?
Yes, 1606 ROOSEVELT AVE offers parking.
Does 1606 ROOSEVELT AVE have units with washers and dryers?
No, 1606 ROOSEVELT AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1606 ROOSEVELT AVE have a pool?
No, 1606 ROOSEVELT AVE does not have a pool.
Does 1606 ROOSEVELT AVE have accessible units?
No, 1606 ROOSEVELT AVE does not have accessible units.
Does 1606 ROOSEVELT AVE have units with dishwashers?
No, 1606 ROOSEVELT AVE does not have units with dishwashers.
Does 1606 ROOSEVELT AVE have units with air conditioning?
No, 1606 ROOSEVELT AVE does not have units with air conditioning.
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