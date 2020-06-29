All apartments in Glassmanor
Find more places like 6039 LIVINGSTON ROAD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Glassmanor, MD
/
6039 LIVINGSTON ROAD
Last updated March 21 2020 at 2:03 AM

6039 LIVINGSTON ROAD

6039 Livingston Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Glassmanor
See all
Oxon Hill-Glassmanor
See all
Cheap Places
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

6039 Livingston Road, Glassmanor, MD 20745
Oxon Hill-Glassmanor

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
bbq/grill
accessible
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
accessible
bbq/grill
WELCOME TO THIS BRICK FRONT END UNIT TOWN HOME. FEATURES 3 BEDROOMS AND 2.5 BATHS WITH FRESH PAINT AND NEW CARPET IS MOVE IN READY. LIVING ROOM, SEPARATE DINING ROOM, KITCHEN, BONUS ROOM , WASHER / DRYER AND POWDER ROOM ALL ON MAIN LEVEL. REAR PATIO FOR SUMMER GRILLING AND ATTACHED STORAGE SHED. CONVENIENTLY LOCATED NEAR SHOPPING, RESTAURANTS, BELTWAY, MGM, NATIONAL HARBOR, WASHINGTON DC, NORTHERN VIRGINIA AND BELTWAY. TENANT RESPONSIBLE FOR LAWN AND ALL UTILITIES RENTER'S INSURANCE REQUIRED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6039 LIVINGSTON ROAD have any available units?
6039 LIVINGSTON ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glassmanor, MD.
What amenities does 6039 LIVINGSTON ROAD have?
Some of 6039 LIVINGSTON ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6039 LIVINGSTON ROAD currently offering any rent specials?
6039 LIVINGSTON ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 6039 LIVINGSTON ROAD pet-friendly?
No, 6039 LIVINGSTON ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glassmanor.
Does 6039 LIVINGSTON ROAD offer parking?
No, 6039 LIVINGSTON ROAD does not offer parking.
Does 6039 LIVINGSTON ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 6039 LIVINGSTON ROAD offers units with in unit laundry.
Does 6039 LIVINGSTON ROAD have a pool?
No, 6039 LIVINGSTON ROAD does not have a pool.
Does 6039 LIVINGSTON ROAD have accessible units?
Yes, 6039 LIVINGSTON ROAD has accessible units.
Does 6039 LIVINGSTON ROAD have units with dishwashers?
Yes, 6039 LIVINGSTON ROAD has units with dishwashers.
Does 6039 LIVINGSTON ROAD have units with air conditioning?
No, 6039 LIVINGSTON ROAD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
9 Tips for Moving with Your Pet
College Apartment Checklist: Everything You Need
Best Cities for Pets 2019
Top Cities For Cat Lovers
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Milano
1002 Kennebec St
Glassmanor, MD 20745
Southview
1309 Southview Dr
Glassmanor, MD 20745

Similar Pages

Glassmanor Apartments with ParkingGlassmanor Apartments with Pool
Glassmanor Cheap PlacesGlassmanor Dog Friendly Apartments
Glassmanor Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MDBethesda, MDNorth Bethesda, MDFairfax, VAWaldorf, MDLaurel, MDWheaton, MDHyattsville, MD
Tysons Corner, VABowie, MDCollege Park, MDFalls Church, VAMcLean, VASuitland, MDSeabrook, MDTakoma Park, MDBurtonsville, MDMount Rainier, MDHybla Valley, VAKingstowne, VA
Fort Belvoir, VARiverdale Park, MDGlenmont, MDNewington, VASilver Hill, MDDistrict Heights, MDLanham, MDLake Arbor, MDMarlboro Village, MDMarlton, MDDunn Loring, VAWoodburn, VA

Apartments Near Colleges

Washington Adventist UniversityUniversity of Maryland-University College
University of Maryland-College ParkMarymount University
American University