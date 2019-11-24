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8101 OWENS WAY
Last updated November 24 2019 at 8:27 AM

8101 OWENS WAY

8101 Owens Way · No Longer Available
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Location

8101 Owens Way, Brandywine, MD 20613

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
accessible
gym
parking
bbq/grill
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8101 OWENS WAY have any available units?
8101 OWENS WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandywine, MD.
What amenities does 8101 OWENS WAY have?
Some of 8101 OWENS WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8101 OWENS WAY currently offering any rent specials?
8101 OWENS WAY is not currently offering any rent specials.
Is 8101 OWENS WAY pet-friendly?
No, 8101 OWENS WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandywine.
Does 8101 OWENS WAY offer parking?
Yes, 8101 OWENS WAY offers parking.
Does 8101 OWENS WAY have units with washers and dryers?
Yes, 8101 OWENS WAY offers units with in unit laundry.
Does 8101 OWENS WAY have a pool?
No, 8101 OWENS WAY does not have a pool.
Does 8101 OWENS WAY have accessible units?
Yes, 8101 OWENS WAY has accessible units.
Does 8101 OWENS WAY have units with dishwashers?
Yes, 8101 OWENS WAY has units with dishwashers.
Does 8101 OWENS WAY have units with air conditioning?
No, 8101 OWENS WAY does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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