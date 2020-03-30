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413 TRAIN COURT
Last updated March 30 2020 at 7:07 AM

413 TRAIN COURT

413 Train Court · No Longer Available
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Location

413 Train Court, Bel Air, MD 21014
Bel Air

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 413 TRAIN COURT have any available units?
413 TRAIN COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air, MD.
What amenities does 413 TRAIN COURT have?
Some of 413 TRAIN COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 413 TRAIN COURT currently offering any rent specials?
413 TRAIN COURT is not currently offering any rent specials.
Is 413 TRAIN COURT pet-friendly?
No, 413 TRAIN COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air.
Does 413 TRAIN COURT offer parking?
Yes, 413 TRAIN COURT offers parking.
Does 413 TRAIN COURT have units with washers and dryers?
Yes, 413 TRAIN COURT offers units with in unit laundry.
Does 413 TRAIN COURT have a pool?
No, 413 TRAIN COURT does not have a pool.
Does 413 TRAIN COURT have accessible units?
No, 413 TRAIN COURT does not have accessible units.
Does 413 TRAIN COURT have units with dishwashers?
Yes, 413 TRAIN COURT has units with dishwashers.
Does 413 TRAIN COURT have units with air conditioning?
No, 413 TRAIN COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
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