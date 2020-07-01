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Bel Air South, MD
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552 DOEFIELD CT
Last updated March 21 2020 at 11:26 AM

552 DOEFIELD CT

552 Doefield Court · No Longer Available
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Location

552 Doefield Court, Bel Air South, MD 21009
Constant Friendship

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 552 DOEFIELD CT have any available units?
552 DOEFIELD CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air South, MD.
What amenities does 552 DOEFIELD CT have?
Some of 552 DOEFIELD CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 552 DOEFIELD CT currently offering any rent specials?
552 DOEFIELD CT is not currently offering any rent specials.
Is 552 DOEFIELD CT pet-friendly?
No, 552 DOEFIELD CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air South.
Does 552 DOEFIELD CT offer parking?
Yes, 552 DOEFIELD CT offers parking.
Does 552 DOEFIELD CT have units with washers and dryers?
Yes, 552 DOEFIELD CT offers units with in unit laundry.
Does 552 DOEFIELD CT have a pool?
No, 552 DOEFIELD CT does not have a pool.
Does 552 DOEFIELD CT have accessible units?
No, 552 DOEFIELD CT does not have accessible units.
Does 552 DOEFIELD CT have units with dishwashers?
Yes, 552 DOEFIELD CT has units with dishwashers.
Does 552 DOEFIELD CT have units with air conditioning?
No, 552 DOEFIELD CT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
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