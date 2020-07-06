All apartments in Bel Air South
Find more places like 2513 MERRICK CT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Bel Air South, MD
/
2513 MERRICK CT
Last updated January 24 2020 at 3:09 PM

2513 MERRICK CT

2513 Merrick Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Bel Air South
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

2513 Merrick Court, Bel Air South, MD 21009

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
ABSOLUTELY CHARMING TOWNHOME IN LAUREL VALLEY FOR RENT! AVAILABLE 2/1/20! THIS UPDATED TWO BEDROOM, ONE FULL AND ONE HALF BATH TOWNHOME IS WAITING FOR YOU! THE KITCHEN FEATURES WHITE CABINETRY, GRANITE COUNTERTOPS, AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. AMPLE SIZED DINING ROOM AND LIVING ROOM WITH UPDATED LAMINATE FLOORING THROUGHOUT THE MAIN LEVEL! FIRST LEVEL POWDER ROOM. MAIN LEVEL OUTDOOR SPACE BOASTS A FULLY FENCED REAR YARD, AND A LARGE PATIO FOR GRILLING/CHILLING! UPPER LEVEL HAS A SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH CEILING FAN AND TWO CLOSETS! FULL UPPER LEVEL BATH IS ACCESSIBLE FROM THE MASTER BEDROOM AND THE HALL! LOVELY SECOND BEDROOM WITH DOUBLE DOOR CLOSETS! THE LOWER LEVEL OF THIS CHARING TOWNHOME IS FINISHED WITH ADDITIONAL FAMILY ROOM AND LIVING SPACE! DOGS ONLY WILL BE CONSIDERED! ALL OF THIS IN A FANTASTIC LOCATION IN LAUREL VALLEY AND DESIRABLE SCHOOL DISTRICT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2513 MERRICK CT have any available units?
2513 MERRICK CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air South, MD.
What amenities does 2513 MERRICK CT have?
Some of 2513 MERRICK CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2513 MERRICK CT currently offering any rent specials?
2513 MERRICK CT is not currently offering any rent specials.
Is 2513 MERRICK CT pet-friendly?
Yes, 2513 MERRICK CT is pet friendly.
Does 2513 MERRICK CT offer parking?
Yes, 2513 MERRICK CT offers parking.
Does 2513 MERRICK CT have units with washers and dryers?
Yes, 2513 MERRICK CT offers units with in unit laundry.
Does 2513 MERRICK CT have a pool?
No, 2513 MERRICK CT does not have a pool.
Does 2513 MERRICK CT have accessible units?
No, 2513 MERRICK CT does not have accessible units.
Does 2513 MERRICK CT have units with dishwashers?
Yes, 2513 MERRICK CT has units with dishwashers.
Does 2513 MERRICK CT have units with air conditioning?
No, 2513 MERRICK CT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Street.
Helpful Articles
How to Rent an Apartment Out of State
13 Places to Get Free Moving Boxes
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Woodsdale
102 Waldon Rd
Bel Air South, MD 21009
Seasons at Bel Air
1001 Todd Road
Bel Air South, MD 21015
The Douglas at Constant Friendship
499 Crisfield Dr
Bel Air South, MD 21009
The Enclave at Box Hill
3405 McCurley Drive
Bel Air South, MD 21009
Avanti
321 Russo Way
Bel Air South, MD 21015

Similar Pages

Bel Air South 1 BedroomsBel Air South 2 Bedrooms
Bel Air South Apartments with ParkingBel Air South Apartments with Pool
Bel Air South Dog Friendly ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Baltimore, MDColumbia, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MDCockeysville, MDAnnapolis, MDLancaster, PALaurel, MD
Odenton, MDDundalk, MDNewark, DECatonsville, MDPikesville, MDBowie, MDPerry Hall, MDMilford Mill, MDParkville, MDMiddle River, MDRandallstown, MD
Carney, MDRosedale, MDReisterstown, MDEdgewood, MDElkridge, MDAberdeen, MDCrofton, MDSouth Laurel, MDLochearn, MDPasadena, MD

Apartments Near Colleges

Franklin and Marshall CollegeLancaster Bible College
University of DelawareTowson University
Baltimore City Community College