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Bel Air South, MD
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200 OAK LEAF CIR #L
Last updated May 22 2020 at 9:15 AM

200 OAK LEAF CIR #L

200 Oak Leaf Circle · No Longer Available
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Location

200 Oak Leaf Circle, Bel Air South, MD 21009

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 OAK LEAF CIR #L have any available units?
200 OAK LEAF CIR #L doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air South, MD.
What amenities does 200 OAK LEAF CIR #L have?
Some of 200 OAK LEAF CIR #L's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 OAK LEAF CIR #L currently offering any rent specials?
200 OAK LEAF CIR #L is not currently offering any rent specials.
Is 200 OAK LEAF CIR #L pet-friendly?
No, 200 OAK LEAF CIR #L is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air South.
Does 200 OAK LEAF CIR #L offer parking?
Yes, 200 OAK LEAF CIR #L offers parking.
Does 200 OAK LEAF CIR #L have units with washers and dryers?
Yes, 200 OAK LEAF CIR #L offers units with in unit laundry.
Does 200 OAK LEAF CIR #L have a pool?
No, 200 OAK LEAF CIR #L does not have a pool.
Does 200 OAK LEAF CIR #L have accessible units?
No, 200 OAK LEAF CIR #L does not have accessible units.
Does 200 OAK LEAF CIR #L have units with dishwashers?
Yes, 200 OAK LEAF CIR #L has units with dishwashers.
Does 200 OAK LEAF CIR #L have units with air conditioning?
No, 200 OAK LEAF CIR #L does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
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