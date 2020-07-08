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Bel Air South, MD
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1938 GLENROTH'S DR
Last updated April 29 2020 at 11:54 AM

1938 GLENROTH'S DR

1938 Glenroths Drive · No Longer Available
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Location

1938 Glenroths Drive, Bel Air South, MD 21009
Monmouth Meadows

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1938 GLENROTH'S DR have any available units?
1938 GLENROTH'S DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air South, MD.
What amenities does 1938 GLENROTH'S DR have?
Some of 1938 GLENROTH'S DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1938 GLENROTH'S DR currently offering any rent specials?
1938 GLENROTH'S DR is not currently offering any rent specials.
Is 1938 GLENROTH'S DR pet-friendly?
No, 1938 GLENROTH'S DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air South.
Does 1938 GLENROTH'S DR offer parking?
Yes, 1938 GLENROTH'S DR offers parking.
Does 1938 GLENROTH'S DR have units with washers and dryers?
Yes, 1938 GLENROTH'S DR offers units with in unit laundry.
Does 1938 GLENROTH'S DR have a pool?
Yes, 1938 GLENROTH'S DR has a pool.
Does 1938 GLENROTH'S DR have accessible units?
No, 1938 GLENROTH'S DR does not have accessible units.
Does 1938 GLENROTH'S DR have units with dishwashers?
Yes, 1938 GLENROTH'S DR has units with dishwashers.
Does 1938 GLENROTH'S DR have units with air conditioning?
No, 1938 GLENROTH'S DR does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
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