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6525 LOUISVILLE Street
Last updated July 14 2020 at 9:22 PM

6525 LOUISVILLE Street

6525 Louisville Street · (504) 258-0375
COVID-19 Update
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Location

6525 Louisville Street, New Orleans, LA 70124
Lakeview Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,750

3 Bed · 2 Bath · 1734 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6525 LOUISVILLE Street have any available units?
6525 LOUISVILLE Street has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New Orleans, LA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New Orleans Rent Report.
What amenities does 6525 LOUISVILLE Street have?
Some of 6525 LOUISVILLE Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6525 LOUISVILLE Street currently offering any rent specials?
6525 LOUISVILLE Street is not currently offering any rent specials.
Is 6525 LOUISVILLE Street pet-friendly?
No, 6525 LOUISVILLE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New Orleans.
Does 6525 LOUISVILLE Street offer parking?
Yes, 6525 LOUISVILLE Street offers parking.
Does 6525 LOUISVILLE Street have units with washers and dryers?
No, 6525 LOUISVILLE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 6525 LOUISVILLE Street have a pool?
No, 6525 LOUISVILLE Street does not have a pool.
Does 6525 LOUISVILLE Street have accessible units?
No, 6525 LOUISVILLE Street does not have accessible units.
Does 6525 LOUISVILLE Street have units with dishwashers?
Yes, 6525 LOUISVILLE Street has units with dishwashers.
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